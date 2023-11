C3 : Leo Balerdi a adoré l’état d’esprit de l’OM

L’OM a souffert ce soir sur la pelouse de l’AEK Athènes mais a fini par ramener les trois points en l’emportant 2-0. Mbemba a mis les siens sur de bons rails, avant que Sarr ne termine le travail en toute fin de match. Avant cela, les Phocéens ont fait montre d’une grosse solidarité défensive, menés par un excellent Pau Lopez, déterminant à plusieurs reprises. Leo Balerdi souligne l’état d’esprit de l’équipe qui a toujours su rester concentrée malgré le contexte compliqué. Et grâce à ce succès, la qualification pour le tour suivant se rapproche à grands pas.

«Le but de Chancel nous a lancés de la meilleure des manières, on savait qu’on pouvait mieux jouer qu’eux, qu’on était plus techniques. On les a respectés comme une grande équipe et on a verrouillé le résultat. (…) On aurait pu tuer le match avant, on a eu du mal à terminer certaines actions. Il faut savoir souffrir et ça, on sait le faire depuis le début. On a bien terminé. Il nous manque ces victoires en championnat, on réussit à faire de bons matchs en Ligue Europa,» réagit le défenseur argentin en zone mixte après cette victoire en Grèce.