OM : Eric Di Meco voit Gasset rester plus longtemps que prévu

Pour remplacer Gennaro Gattuso, l’Olympique de Marseille a donc choisi Jean-Louis Gasset. La nouvelle n’est pas encore officielle, mais le natif de Montpellier va bel et bien succéder à l’Italien. Sauf surprise, il assurera une mission de quatre mois et sera accompagné de son fidèle adjoint Ghislain Printant. Mais pour Eric Di Meco, il n’est pas impossible que le technicien de 70 ans reste plus longtemps que prévu sur la Canebière.

La suite après cette publicité

« Dans ce genre de situations, il y a plusieurs solutions. Soit tu finis la saison avec les forces vives du club et tu vas prendre un autre entraîneur qui va travailler sur une nouvelle saison, avec un nouveau recrutement et tout. Soit tu fais comme ils avaient fait avec Sampaoli, tu fais venir un entraîneur qui est libre et qui va travailler pour la saison prochaine. Là, faire venir Jean-Louis Gasset pour qu’il parte à la fin de la saison, ça ne veut rien dire. Donc je me demande s’il ne vient pas en connaissance de cause, c’est-à-dire : je finis la saison, tout en travaillant sur la saison prochaine avec un entraîneur que je connais, qui va prendre la suite et dont je serai peut-être l’adjoint. Parce que Jean-Louis, en Ligue 1, on l’a surtout connu pour être un très grand adjoint », a-t-il déclaré au micro de RMC.