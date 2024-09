Nuit tragique à Belgrade : le derby entre le Partizan et l’Etoile rouge vire au drame historique !

On sait depuis longtemps que le football s’accompagne de grandes passions, notamment les matchs de derby, mais parfois de grandes passions peuvent se transformer en une grande bagarre. Et parmi les grandes joutes que ce sport connaît, le derby de Belgrade est l’un des plus violents. Lundi soir, le Partizan Belgrade accueillait son rival de l’Etoile rouge, sur la pelouse du Stadion Partizana dans le cadre de la 9ème journée de la SuperLiga serbe. Et ce lundi 23 septembre restera une date noire dans l’histoire du football serbe pour plein de raisons, à commencer le score final. Les Rouge et blanc ont dominé et surclassé leur rival dans ce 174ème Derby éternel. Cherif Ndiaye a inscrit un triplé (le deuxième joueur de l’Etoile à le faire), bien imité par Silas. Il s’agit de la défaite la plus lourde des Noirs et Blancs dans l’histoire du club contre le plus grand rival. Voilà ce qui explique la raison du grand mécontentement des supporters. Cela fait partie d’une rage accumulée face au mauvais travail de la direction, aux mauvais résultats et aux événements du club.

Et pendant que l’ancien Marseillais, Nemanja Radonjic, prenait le mégaphone pour célébrer avec ses supporters et ses coéquipiers, les fans du Partizan ont littéralement lancé une fronde populaire contre leur équipe et sur leur entraîneur, donnant l’ordre à Aleksandar Stanojevic de partir. Et comme l’a rapporté le média Telegraf, un jour seulement après la défaite contre l’Étoile Rouge à Humska, Stanojević a déclaré aux dirigeants qu’il souhaitait quitter le banc. On ne sait pas encore si la démission sera acceptée. La direction du Partizan en discutera encore. Une telle décision est, entre autres, conditionnée par le comportement des supporters noirs et blancs qui ont complètement pété un câble au coup de sifflet final. Déjà pendant la rencontre, le ton montait et les ultras du Partizan scandaient menaces et insultes, réclamant sa démission et affirmant que Stanojevic avait vendu le club et ses supporters au diable.

Entraîneur frappe et vestiaire vandalisé !

Des supporters du Partizan Belgrade ont vandalisé le vestiaire de leur équipe et blessé leur entraîneur Aleksandar Stanojevic à la tête après une défaite 4-0 contre leurs rivaux de l’Etoile Rouge de Belgrade en Serbie lundi. L’Etoile Rouge a remporté les trois dernières éditions du derby de Belgrade et la victoire de lundi est la plus large depuis 1998, année où elle s’était imposée sur le même score : «Que dire après ça. Honte à tout le monde ! J’en assume la responsabilité et c’est la mienne, la pire défaite de ma carrière. C’est ma faute si nous avons perdu le match… C’est une honte pour nous tous. Je suis désolé que nous ayons perdu le match comme ça sans sang, sans rien. L’Etoile rouge a fait preuve de classe. J’assume mes responsabilités. Je m’excuse auprès de tous les fans du Partizan, je m’excuse pour la façon dont nous avons perdu le match parce que nous avons joué à domicile. C’est dur pour moi. Je suis désolé d’être venu avec des pansements, si c’était 0-0, je ne serais pas venu, je devais venir comme ça. Je ne serais pas sorti si je m’enfuyais. J’ai été frappé par la vitre dans le vestiaire et frappé. Nous avions du sang, mais il n’y a pas eu de drame. J’étais un peu gêné de revenir, et c’est pour ça que je suis venu», a déclaré l’entraîneur du Partizan. La gronde populaire s’est même poursuivie dans les rues de Belgrade après le match.

Déjà avant la rencontre, le climat était tendu aux abords du stade. Des supporters ont même pénétré sur la pelouse pour arracher des morceaux de pelouses et ainsi vandaliser le terrain : J’ai dit que je respecte chaque fan où qu’il se trouve dans le sud, l’est et le nord. Et cette image est beaucoup plus large et à un niveau plus élevé que la plupart d’entre vous ne le pensent. Tout cela peut être résolu en un mois, il s’agit simplement de savoir si quelqu’un le veut. Je n’arrive pas à croire ce que je dis. C’est une honte pour nous tous, l’administration, le staff technique, les joueurs et ceux qui sont au-dessus de nous. Je peux y aller demain, j’ai quelque part, si quelqu’un m’appelle pour me dire pourquoi j’ai dit quelque chose… ça ne me pose pas de problème… J’ai déjà dit certaines choses, au staff professionnel, aux sportifs directeur et au directeur général, a déclaré le capitaine Aleksandar Jovanović. En fin de compte, la décision d’Aleksandar Stanojevic de poser sa démission a été prise lorsque les supporters ont brisé la vitre du vestiaire, c’est ainsi que Stanojević s’est retrouvé avec des parties du visage coupées, des cicatrices au-dessus des yeux et sur le nez. Il a réagi avec une forte émotion lors de la conférence de presse et il a, à un moment donné, même pleuré. Ces larmes marqueront, de toute évidence, la fin de son troisième mandat au Partizan. Actuellement 9ème au classement, le Partizan est dans une crise inédite depuis plus de 40 ans.