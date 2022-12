Le Real Madrid a tout bouclé pour recruter Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Il n’a que 19 ans, mais Jude Bellingham ne fera pas de vieux os au Borussia Dortmund. Véritable révélation, le milieu anglais est courtisé par les plus grands d’Europe. Et aujourd’hui, tout semble se jouer entre Liverpool, Manchester City et le Real Madrid.

Et selon la radio Cadena SER, les Merengues auraient déjà bouclé leur plan d’action pour recruter le Britannique. Ainsi, 100 M€ seraient versés au BVB pour le transfert, un contrat de cinq ans rémunéré à hauteur de 12 M€ annuels serait offert au joueur et le montant de la clause libératoire serait fixé à 1 milliard d’euros.

