La statistique hallucinante sur la saison de Girona

Le FC Barcelone n’aura rien pu faire. Dimanche soir, lors de la 16e journée de Liga, Girona se déplaçait sur la pelouse du Barça. Un déplacement qui s’est avéré parfaitement maitrisé par les visiteurs, qui l’ont emporté (2-4). Les coéquipiers de Cristhian Stuani, buteur face aux Blaugranas, ont donc confirmé contre un cadors européen leur excellente forme depuis le début de saison. Mieux, avec le nul du Real Madrid face au Bétis (1-1), Girona retrouve la tête du championnat.

16 journées, 13 victoires, 2 nuls et une défaite. Voici le bilan exceptionnel du club catalan jusqu’à présent en Espagne. Avec 41 points au compteur, Girona est devenue la première équipe des cinq grands championnats à passer la barre des 40 points en 2023-2024. Liverpool, leader de Premier League ne fait pas mieux (37 points), le Bayer 04 non plus (36), ni même le PSG (36) ou l’Inter (38). Girona ne surprend presque plus, à voir jusqu’à quand cela durera…