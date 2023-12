Liga : le FC Barcelone chute à domicile contre Gérone, nouveau leader devant le Real Madrid

Le FC Barcelone était dans l’obligation de gagner à domicile ce dimanche soir pour rester dans la course au titre en championnat. Néanmoins, la tâche était complexe puisque pour le compte de la 15e journée de la Liga, les Catalans recevaient Gérone, invaincu depuis octobre et dauphin du Real Madrid (tenu en échec par le Real Betis, 1-1). Si on attendait voir une domination blaugrana dans cette rencontre, les visiteurs montraient de belles choses dans le jeu pour inquiéter l’arrière-garde adverse.

Une dynamique se concrétisant dans le premier quart d’heure : sur une superbe attaque éclair, Artem Dovbyk concluait face à Iñaki Peña, bien aidé du poteau (1-0, 12e). De quoi révolter quelque peu les ouailles de Xavi Hernandez, avec des offensives souvent stéréotypées. Après un arrêt de la poitrine de Paulo Gazzaniga face à João Cancelo (18e), Robert Lewandowski trompait le gardien argentin de la tête dans le corner suivant l’action (1-1, 19e). Déjà buteur, Dovbyk n’était pas loin du doublé mais son coup de casque était trop décroisé pour faire trembler les filets du portier espagnol (23e).

Gérone surprenant

Néanmoins, les poulains de Michel Sanchez continuaient de proposer du beau football en terres barcelonaises. Et il fallait un éclair de génie d’un ancien du Real Madrid, Miguel Gutierrez, pour voir Gérone reprendre l’avantage. L’ailier espagnol s’offrait une course en soliste sur 30 mètres avant d’envoyer sa frappe près du poteau droit adverse (2-1, 40e). Au retour des vestiaires, les locaux poussaient au mieux pour revenir dans ce match, mais s’exposaient aux contres adverses. Sur un long ballon vers Christian Stuani, l’Uruguayen déviait vers Valery, qui éliminait Jules Koundé avant d’ajuster Peña, lui aussi aidé du poteau (3-1, 80e).

Malgré un Ilkay Gundogan volontaire dans la surface de réparation adverse, le milieu de terrain allemand manquait clairement d’efficacité dans le dernier geste pour remettre les deux équipes à égalité. L’ancien de City réduisait enfin l’écart dans le temps additionnel d’un bel enchaînement dos au but (2-3, 90+2e). Mais l’éternel Stuani était seul au second poteau sur le centre de Savio, afin de refaire le break pour les Blanquivermells et confirmer leur succès à Montjuic. Trois points importants dans la quête du sacre final, puisque Girona prend seul la tête du championnat espagnol. Le FC Barcelone est largué à 7 points de son adversaire du soir et prend un peu plus de retard dans sa course pour la première place…