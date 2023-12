Liga : accroché sur la pelouse du Real Bétis, le Real Madrid reste en tête

Avant le "choc" entre ses deux poursuivants, Gérone et le FC Barcelone, le Real Madrid devait assurer la victoire sur la pelouse du Real Bétis pour prendre son avance en tête de la Liga. En grande forme et avec une seule défaite concédée cette saison, les Merengues devaient tout de même faire avec une avalanche de blessures qui n’en finit plus, à l’image des absences de Vinicius Jr, Carvajal, Camavinga, Arda Guler ou encore Tchouaméni. Un cas de figure similaire pour les Sévillans, qui devaient faire sans Fekir, Bellerin, Rodriguez, Bartra et Carvalho.

L’attaque Rodrygo-Bellingham-Diaz aura pourtant fait du mal en début de match et pensait même ouvrir le score, mais le Brésilien était signalé en position de hors-jeu en début d’action (16e). Par la suite, le club andalou a posé quelques problèmes aux Madrilènes, qui, malgré une nette domination dans la possession, n’ont pu inquiéter les cages de Silva. Mais après un premier acte soporifique, les deux équipes ont laissé plus d’espaces et Isco, l’ex-Madrilène, a obligé Lunin à sortir un arrêt de grande classe (51e).

Isco était tout proche de punir son ancien club

Mais quelques minutes plus tard, après un joli mouvement de Diaz pour trouver Bellingham, l’Anglais pouvait contrôler de la poitrine avant d’ajuster Rui Silva et d’inscrire son douzième but de la saison en Liga pour ouvrir le score (1-0, 53e). Un match enfin libéré qui a obligé le Betis à prendre des risques. Trouvé en retrait par José, Ruibal, tout seul à l’entrée de la surface, pouvait lâcher une frappe puissante pour trouver la lucarne de Lunin et égaliser (1-1, 66e).

Tout était à refaire pour les hommes de Carlo Ancelotti. Malgré les entrées de Paz, Modric et Joselu, les Merengues n’arrivaient pas à s’avancer vers le but de Rui Silva en fin de match et offraient même des possibilités aux Andalous. Isco était même tout proche d’offrir la victoire à Séville, mais trouvait le poteau (90e). Et finalement, le Real Madrid a été accroché, mais reste en tête avec un point d’avance sur Gérone, qui ira dimanche soir chez le Barça. De son côté, le Real Bétis reste au 7e rang du Championnat d’Espagne.