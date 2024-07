Juventus : qui est Dean Huijsen, la pépite tant convoitée par le PSG ?

C’est la nouvelle attraction du mercato parisien depuis plusieurs jours. Convaincu de la nécessité de renforcer sa défense, le Paris Saint-Germain s’active pour trouver de nouveaux renforts dans le secteur défensif, à l’heure où Milan Škriniar et Presnel Kimpembe ne sont plus assurés d’être conservés sur le long terme dans le projet parisien. Ainsi, plusieurs rumeurs sont venues secouer l’actualité parisienne en ce sens ces derniers mois. De Leny Yoro à Dayot Upamecano, en passant par Diego Llorente, Giorgio Scalvini, Gianluca Mancini, Alessandro Buongiorno, Maxence Lacroix ou encore Jean-Clair Todibo, on ne compte plus le nombre de défenseurs qui ont été mentionnés sur les tablettes parisiennes depuis le mois de janvier dernier avec une constance en filigrane : Paris se cherche des renforts défensifs. En ce sens, Luis Campos et la direction parisienne a activé ses plans B ces dernières semaines avec un dossier plus en avance que d’autres.

Le jeune roc défensif néerlando-espagnol, Dean Huijsen (19 ans), a tapé dans l’œil du board du Paris Saint-Germain, qui était également un temps mentionné du côté du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Selon les informations de la presse italienne confirmées par nos confrères de RMC Sport, le défenseur de la Juventus a donné son accord au club de la capitale. Dans son édition, La Repubblica avait annoncé qu’Huijsen se dirigeait vers le PSG et qu’il devrait rapporter environ 20 millions d’euros à la Juve. L’entourage du joueur et le PSG sont très proches d’un accord contractuel et le club parisien a même entamé des discussions avec la formation piémontaise. Néanmoins, Tuttosport et La Stampa précisent qu’il manque encore 10 petits millions pour que toutes les parties tombent d’accord puisque la Vieille Dame réclamerait 30 millions.

Des racines entre Amsterdam et Malaga

Né le 14 avril 2005 à Amsterdam d’une famille néerlandaise, Dean Huijsen a déménagé en Espagne, plus exactement à Marbella en Andalousie, dès l’âge de 5 ans. Son père est une ancienne pépite du centre de formation de l’Ajax qui a connu une modeste carrière professionnelle, passant également à l’AZ Alkmaar, avant de prendre une retraite précipitée en raison d’affaires extrasportives. En effet, le père de Dean, Donny Huijsen, était un habitué du monde de la nuit à Amsterdam et a eu des liens étroits avec des barons de la drogue néerlandais. D’ailleurs, Donny Huijsen a été condamné à cinq ans de prison pour trafic de cocaïne. Il a été acquitté en appel en 2006. Parti en Espagne pour vivre une nouvelle, la famille Huijsen s’y installe définitivement. En Andalousie, le jeune Dean tape dans l’œil des recruteurs espagnols.

Après cinq passées dans le petit club de Costa Unica, Dean Huijsen a intégré le centre de formation du Malaga CF à l’âge de 10 ans. Ses qualités offensives pour un défenseur central se font rapidement remarquer avec plusieurs buts à son compteur dans les équipes. Il a participé à deux matches amicaux de l’équipe première de Malaga à 17 ans contre le Standard de Liège et Rijeka. Il reçoit même des propositions du Real Madrid, du FC Barcelone, du FC Séville… qu’il rejette pour rester à Malaga sur les conseils de son père. D’ailleurs, Donny a joué un rôle prépondérant dans le développement de son fils : «Je pense que je peux mieux résister à la tentation. Si je dois jouer au football, je ne vais pas aux fêtes. Bien sûr que mon père y est allé. Mon père donne parfois des conseils. Il sait ce qui gêne les défenseurs. Il essaie aussi de me protéger des erreurs qu’il a commises», avait-il affirmé dans un entretien. Mais c’est en Italie que Dean Huijsen se fera un nom.

Une explosion en Italie

C’est à l’été 2021 que Dean Huijsen rejoint l’équipe jeune de la Juventus, avant d’être promu rapidement dans l’équipe Juve NextGen, la section réserve composée essentiellement des plus grandes pépites du club pour faciliter la transition vers le monde professionnel. En tant que défenseur, le choix semblait évident pour le joueur. L’Italie étant un pays historiquement performant dans le développement des défenseurs : «En Espagne, on joue régulièrement contre des clubs amateurs, même si on joue pour un club professionnel. À la Juventus, l’accent est vraiment mis sur la défense. Au début, il a fallu un certain temps pour s’y habituer. Ensuite, j’ai été régulièrement réprimandé par d’autres joueurs et entraîneurs», avait-il déclaré. En ce sens, il a rapidement été comparé à son confrère également passé par la Juventus, Matthijs de Ligt, qui avait d’ailleurs parlé en bien de la jeune pépite turinoise : «Nous avons un style assez similaire». A noter que père et mère ont aussi déménagé en Italie pour l’accompagner dans son explosion.

Défenseur élancé et habile balle au pied, le joueur de 19 ans avait débuté sur le banc de la Juventus Turin en début de saison dernière. Alors qu’il crevait l’écran avec la Primavera de l’équipe piémontaise, son avenir s’écrivait logiquement dans la ville turinoise. Pourtant, l’international U21 espagnol n’est apparu qu’à une seule petite reprise avec la Vieille Dame. Désireux de glaner encore plus de temps de jeu, Dean Huijsen avait pour objectif d’être prêté l’hiver dernier afin de glaner un peu plus de temps de jeu. Sollicité par de nombreuses écuries modestes de l’élite transalpine, il a rejoint l’AS Roma. Un choix qui s’est avéré payant. Grattant très rapidement du temps de jeu sous la houlette de José Mourinho, l’Amstellodamois rentre également dans les plans du successeur Daniele De Rossi. Ayant coaché les meilleurs joueurs du monde, le Special One a même affirmé qu’il était déjà l’un des défenseurs centraux les plus talentueux d’Europe.

Un défenseur offensif ambidextre

Avec le ballon, Dean Huijsen possède certaines qualités qui font de lui un atout intéressant pour tout système. Tout d’abord, il est parfaitement ambidextre, en termes de passes en rupture de ligne, de longs ballons, de tacles… Il peut à peu près tout faire avec ses deux pieds, même s’il semble plus à l’aise avec son pied gauche. Lorsque le ballon est à ses pieds, il aime le faire progresser avec des passes verticales vers les intérieurs, visant souvent même le joueur le plus haut comme le numéro 10 ou l’attaquant de points dans le but de mettre en place une combinaison vers l’arrière. Il a montré une capacité à effectuer toutes sortes de passes, que ce soit des passes lobées vers le milieu de terrain ou l’arrière, des passes transversales ou des passes courtes rapides sous pression. Avant de recevoir le ballon, Huijsen s’assure d’analyser et de planifier son prochain mouvement, ce qui l’aide à faire des passes rapides vers le joueur disponible. Son gabarit reste assez atypique même s’il frôle les 2m00. En effet, c’est un défenseur très rapide capable d’enchaîner de longues courses. Sa disposition technique lui permet de faire progresser le jeu balle au pied. Mais c’est aussi cette folie qui peut parfois le desservir, bien qu’il commette peu d’erreurs techniques.

Sans ballon, Dean Huijsen est une machine à agressivité, énergie et intensité. De la 1ère à la 90e minute, il étouffe chaque joueur qui entre dans sa zone. Il est rapide pour suivre les ailiers qui se démarquent, aime se mettre en position pour utiliser son corps. Le défenseur central scrute constamment sans ballon, anticipant les menaces potentielles comme une passe entre les lignes ou une remise en retrait, et ajuste la position de son corps en conséquence. Sa vitesse de rotation et son rythme de récupération signifient que même s’il fait une erreur, il a toujours de grandes chances de la rectifier. Ses longues jambes lui donnent également une plus large portée dans ses tacles et de manière générale dans ses interventions. Il sait aussi utiliser ses bras pour perturber l’équilibre de son vis-à-vis. Dans les airs, Huijsen est quasiment imbattable, dominant son opposant à de nombreuses reprises. Au cours de sa carrière, le Néerlando-espagnol a été aligné dans une défense à trois comme à quatre, axial gauche comme axial droit. Et parfois même milieu de terrain positionné devant la défense. Le PSG pourrait donc mettre la main sur un véritable couteau-suisse défensif capable de jouer rapidement et proprement à la relance pour le plus grand bonheur de Luis Enrique.