Nantes, Égypte : grave blessure pour Mostafa Mohamed

Hier soir, l’Égypte s’est rendue en Guinée-Bissau lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Les deux équipes se sont neutralisées au terme des 90 minutes (1-1), mais les visiteurs ont perdu un joueur phare de leur effectif sur blessure : Mostafa Mohamed.

L’attaquant du FC Nantes est sorti au bout d’un quart d’heure, laissant craindre le pire à son équipe et ses supporters. Une rupture des ligaments croisés était évoquée dans un premier temps par Ouest France, avant d’avoir plus d’optimisme dans les rangs plus tard dans la soirée. Des examens sont prévus aujourd’hui pour Mostafa Mohamed, pour connaître la nature de sa blessure.