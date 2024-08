Exaucé Mafoumbi file à l’anglaise

Formé au FC Nantes, Exaucé Mafoumbi (19 ans) s’est officiellement engagé du côté de Blackburn. Impressionnant lors de son expérience chez les Canaris, notamment lors du parcours de ces derniers en Youth League, le franco-congolais avait logiquement attiré les convoitises au cours des derniers mois.

Comme nous vous le révélions récemment, des clubs italiens de haut de tableau et des formations allemandes et anglaises étaient particulièrement attirées par les qualités du jeune buteur de 19 ans, sous contrat stagiaire pro jusqu’en juin 2025. C’est finalement outre-Manche que Mafoumbi va poursuivre sa carrière. Convaincu par le projet de Blackburn et la possibilité de signer son premier contrat pro, l’ancien grand espoir de la Jonelière s’est engagé pour 3 saisons, plus une en option.