Nantes : on s’arrache Exaucé Mafoumbi !

Qui a dit que le centre de formation du FC Nantes n’était plus performant ? Après Nathan Zeze qui est devenu incontournable dans la défense du FC Nantes, un autre crack de la Jonelière fait déjà parler de lui. Si vous ne connaissez pas encore son nom, vous allez rapidement apprendre à connaître Exaucé Mafoumbi.

Arrivé en 2015, ce pur produit du FC Nantes enfile les buts comme les perles en U19 Nationaux (19 buts marqués en 22 matches joués l’an passé et déjà 12 cette saison). Mais c’est en Youth League qu’il a impressionné son monde avec 3 buts et une passe décisive en 7 matches. De quoi attiser la convoitise de clubs italiens de haut de tableau et de formations allemandes et anglaises séduits par les qualités du jeune buteur de 19 ans, sous contrat stagiaire pro jusqu’en juin 2025, qui a tout de l’attaquant moderne capable de prendre les espaces. Rapide avec des appuis qui lui permettent d’éliminer les défenseurs, il est également clinique devant le but.