PL : Fulham tenu en échec par Wolverhampton

Fulham manque une belle opportunité. En ouverture de la 25e journée de Premier League, ce vendredi soir, les Cottagers, privés de leur buteur Aleksandar Mitrović pour ce match, ont concédé le nul sur leur pelouse face à Wolverhampton (1-1). Pablo Sarabia a inscrit son premier but en Premier League pour lancer cette partie le long de la Tamise (23e).

La suite après cette publicité

Mais Manor Solomon, d’un superbe enroulé, a égalisé au cœur d’une seconde période plus rythmée à Craven Cottage (64e). Malgré une ultime opportunité sur une tête de Carlos Vinicius repoussée par José Sa (90e+4), les Londoniens n’ont pas réussi à arracher la victoire et manquent l’occasion de dépasser provisoirement Tottenham en 5e position. Les Wolves prennent eux un point précieux dans la course au maintien.

À lire

Liverpool : Jürgen Klopp scelle son avenir et annonce un grand ménage cet été !