Les Pays-Bas avec Memphis Depay et Georginio Wijnaldum, première pour Noa Lang

Pendant que les Bleus tenteront de bien figurer lors du Final Four de Ligue des Nations disputé en Italie, d'autres écuries européennes seront concentrées sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Ce sera le cas des Pays-Bas, leader du groupe G, avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Pour tenir à distance la Norvège, qui compte 13 points comme eux, les Oranjes devront se défaire de la Lettonie (08/10) et de Gibraltar (11/10).

Pour ce faire, le sélectionneur Louis van Gaal a convoqué un groupe de 26 joueurs. Le Parisien Georginio Wijnaldum est présent, tout comme les Blaugranas Memphis Depay, Luuk et Frenkie de Jong. Premier appel pour le gardien de but de Fribourg, Mark Flekken (28 ans) et pour le prodige du Club Bruges, aperçu face au PSG en Ligue des champions, Noa Lang (22 ans).