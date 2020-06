Le montant payé par Mediapro pour Téléfoot est connu

À la surprise générale, Mediapro et TF1 ont annoncé en grandes pompes leur association autour de la marque Téléfoot. Un joli coup pour Mediapro puisque le nouveau diffuseur de la Ligue 1 récupère un nom bien connu des amateurs de football en France pour lancer sa chaîne. « On a cherché pendant des mois comment on appellerait notre chaîne et à la fin, on a décidé de se tourner vers la tradition. Il n'y a rien de plus traditionnel et identifié que Téléfoot.»

Pour TF1, l'intérêt est immense. La première chaîne d'Europe fait un retour remarqué dans le football français. Il place son duo vedette de commentateurs Grégoire Margotton-Bixente Lizarazu à la tête des plus belles affiches de L1 (les Classiques PSG-OM, les Olympico OM-OL, PSG-OL, etc...) et va créer des synergies autour de la production des magazines du dimanche matin. Mieux encore, la première chaîne va récupérer un joli pactole, de l'ordre de 5 M€ par an selon L'Équipe. En ces temps difficiles, cette somme sera forcément la bienvenue dans les caisses de TF1...