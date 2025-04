Serie A : les matchs à risque seront désormais interdits en soirée

Le ministère de l’Intérieur italien a décidé qu’aucune rencontre à risque du championnat d’Italie ne se déroulera en soirée lors de la saison 2025-2026. Cette mesure intervient après les violents incidents survenus avant le derby de Rome, opposant l’AS Roma à la Lazio, où des ultras des deux clubs ont tenté de forcer les barrages de police autour du Stade olympique. Environ 500 supporters de chaque équipe étaient armés de barres de fer et de marteaux, et ont été repoussés par les forces de l’ordre, faisant 24 blessés. Le ministère a donc annoncé que, dès la saison prochaine, les matchs à risque se joueront uniquement en journée.

La suite après cette publicité

En plus de cette nouvelle mesure concernant les horaires des matchs, les autorités ont imposé une interdiction de déplacement pour les supporters de la Lazio et de l’AS Roma pour les trois prochains matchs à l’extérieur de leurs équipes. Six ultras ont été arrêtés après ces heurts et interdits de stade. Le ministère de l’Intérieur a également communiqué cette décision à la Fédération italienne de football (FIGC) pour qu’elle soit mise en place dès la saison 2025-2026, afin d’éviter de nouvelles violences liées aux matchs à risques.