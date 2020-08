Arsenal entre dans la danse pour Thiago Alcantara

Liverpool en pôle, Manchester City et le PSG en embuscade, tels sont les prétendants connus pour Thiago Alcantara annoncé partant du Bayern Munich. Alors que les Reds auraient été proches d'un accord avec l'Espagnol, le transfert n'est pas encore officialisé. A un an de la fin de son contrat, les Munichois chercheraient vraiment à le vendre mais l'équipe de Jürgen Klopp ne voudrait pas mettre les 26 millions d'euros demandés alors qu'il est possible de le récupérer gratuitement l'an prochain.

Ce qui entrouvre une petite porte aux autres prétendants et viennent en rajouter. Les derniers en date selon le Daily Mail : Arsenal. Les Gunners, qui poursuivent aussi Thomas Partey pour renforcer leur milieu de terrain, auraient flairé la bonne affaire et souhaiteraient doubler ses concurrents. Pour cela, il faudra certainement se débarrasser de Mattéo Guendouzi et de Lucas Torreira, tous les deux invités au départ.