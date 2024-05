Saint-Étienne - Rodez : les compositions officielles

Le Chaudron joue sa saison ce soir en play-offs de la Ligue 2 ! Saint-Étienne accueille Rodez à 20h30, dans une affiche qui désignera le club opposé à Metz en barrages de Ligue 1. Les Verts, qui ont calé dans le sprint final pour se faire dépasser par Angers à la 2e place, doivent maintenant disputer un match couperet face aux Ruthénois qui étaient venus accrocher le nul dans le Forez il y a deux semaines, et qui ont survécu à une séance de tirs au but miraculeuse face au Paris FC mardi.

Pour ce match, les Verts pourront compter sur Larsonneur, qui retrouve son brassard et sa place dans le but. Batubinsika est aussi présent en charnière au côté de Nadé, avec Maçon et Pétrot dans les couloirs. Moueffek sera associé à Chambost et Tardieu au milieu. Sissoko est en pointe, avec Cardona et Cafaro sur les ailes. Pour Rodez, on garde le 11 qui s’est qualifié mardi soir. Hountondji et Corredor sont associés devant, Danger, Raux-Yao et Mambo forment la défense. Haag est la pointe basse du milieu à 5.

Les compositions

Saint-Étienne : Larsonneur (cap.) - Maçon, Nadé, Batubinsika, Pétrot - Moueffek, Chambost, Tardieu - Cardona, Sissoko, Cafaro

Rodez : Jaouen - Danger (cap.), Raux-Yao, Mambo - Haag - Sylla, Rajot, Taibi, Abdallah - Corredor, Hountondji