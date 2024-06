Euro 2024 : bagarres entre supporters avant Angleterre-Serbie à Gelsenkirchen

Des scènes de violence que l’on n’aime pas voir ont surgi dans la ville de Gelsenkirchen entre les Anglais et les Serbes. Les deux équipes, qui jouent ce soir leur premier match de l’Euro dans la Veltins-Arena du club de Schalke, ont des supporters très fervents. Le match, classé à risque, a donné lieu cet après-midi à des affrontements dans les rues de la ville allemande.

La suite après cette publicité

Des chaises de restaurant et des bouteilles ont été utilisées comme armes. Des supporters serbes auraient réussi à voler des drapeaux anglais. La police anti-émeute a dû intervenir pour stopper les affrontements. Les Anglais sont fortement représentés en Allemagne. Ce week-end, ce sont 40 000 supporters anglais qui sont venus à Gelsenkirchen et dans les autres villes voisines comme Düsseldorf et Cologne.

Pour cette rencontre, Betclic vous offre un bonus de bienvenue, avec un premier pari remboursé à hauteur de 100€ (en freebets), s’il est perdant avec le code MERCATO. Un but de Phil Foden, côté à 3,42 peut vous rapporter jusqu’à 342€.