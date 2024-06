Manchester United se fait recaler pour un international anglais

Une fin de saison miraculeuse. Après une cuvée 2023-2024 laborieuse en championnat avec une huitième place indigne en Premier League, Manchester United a sauvé les meubles et en remportant la FA Cup. Un sacre synonyme de participation en Ligue Europa la saison prochaine pour les Red Devils. De ce fait, pour rectifier le tir, sous la houlette d’un Erik Ten Hag confirmé à son poste, les pensionnaires d’Old Trafford vont devoir se renforcer sur plusieurs postes. La défense est forcément un chantier prioritaire avec la perte de Raphaël Varane.

La suite après cette publicité

En ce sens, les dirigeants mancuniens ont déjà plusieurs noms en tête, mais celui de Jarrad Branthwaite est celui qui revient avec le plus d’insistance. Brillant cette saison avec Everton et appelé avec l’Angleterre pour l’Euro en Allemagne, le défenseur de 21 ans est déjà d’accord avec United pour rejoindre le nord de l’Angleterre. Néanmoins, la première offre de Manchester United a été rejetée par Everton selon les dernières informations de The Athletic. Estimée à 42 millions d’euros, cette dernière a été refusée par le club de la Mersey qui réclame 83 millions d’euros pour son roc. On est donc loin des attentes liverpuldiennes donc…