France - Finlande : les compositions probables

Répétition générale avant deux matches décisifs en Ligue des Nations. Pour son premier match de la dernière trêve internationale de l'année, l'équipe de France a rendez-vous avec la Finlande ce mercredi soir au Stade de France en amical. Une sorte de retrouvailles pour les deux sélections qui ne se sont pas affrontées depuis octobre 2013 et les qualifications pour le Mondial. Les Bleus avaient alors infligé un 3-0 aux Finlandais.

Outre la victoire, l'objectif du soir pour Didier Deschamps et ses hommes sera de trouver des automatismes avec de nouveaux joueurs tel que Marcus Thuram. Et justement, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille devrait profiter de cette rencontre amicale pour titulariser le joueur du Borussia Mönchengladbach sur le côté gauche dans un 4-4-2. Pour le reste, Steve Mandanda devrait être titularisé dans les cages tricolores avec une défense composée de Léo Dubois, Kurt Zouma, Clément Lenglet et Lucas Digne.

Un duo Nzonzi-Pogba dans l'entrejeu

Concernant l'animation au milieu de terrain, Steven Nzonzi et Paul Pogba devraient être présents avec Marcus Thuram à gauche et Moussa Sissoko de l'autre côté. Enfin, pour le duo d'attaque, Didier Deschamps risque de faire confiance à Olivier Giroud et le Monégasque Wissam Ben Yedder, resté sur le banc lors des deux derniers matches des Bleus contre le Portugal et la Croatie.

De l'autre côté, le sélectionneur de la Finlande Markku Kanerva pourrait opter pour le même schéma tactique avec Lukáš Hrádecký comme gardien. Albin Granlund, Joona Toivio, Paulus Arajuuri et Jere Uronen seront normalement eux chargés de stopper les offensives françaises. Au milieu, on risque de retrouver Pyry Soiri, Glen Kamara, Tim Sparv et Robert Taylor. Devant, la star Teemu Pukki devrait débuter aux côtés de Joel Pohjanpalo.