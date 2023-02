Ligue des Champions, PSG : la nouvelle sortie affligeante de Lionel Messi et Neymar !

La suite après cette publicité

«Ces joueurs-là vivent de cette compétition. Je pense que ce duo va un peu donner le tempo du match. Les trois ou quatre premiers ballons de Messi et Neymar, leurs courses vers l’arrière ou celles qui vont permettre de défendre avec l’équipe. Cela va galvaniser le reste du collectif. Je pense que ce sont eux qui vont donner la tendance du scénario du match. Les autres vont un peu suivre ces deux génies du football. C’est la Ligue des champions face au Bayern Munich. Les joueurs ont l’habitude de jouer cette compétition et vivent de cette compétition. J’ai peu de doutes sur l’envie et l’implication. Et une fois que ces joueurs ont ça, avec le ballon ils savent faire. C’est pour ça que je suis optimiste». Voici ce que déclarait Jérémy Ménez avant le choc face au Bayern Munich, ce mardi soir, dans le cadre des 8es de finale de la Ligue des Champions. Malgré la confiance affichée par l’ancien attaquant du parisien, force est de constater que la prestation des deux stars n’a clairement pas été à la hauteur du rendez-vous.

Attendu par tout un peuple, le duo d’attaque, aligné à la pointe du 4-4-2 décidé par Christophe Galtier, n’a en effet jamais pesé sur ce choc au sommet (0-1). Pourtant chargés de faire oublier l’absence de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar se sont surtout distingués par un manque d’impact, d’envie et de réussite. Souvent pris dans le duel, malgré quelques fulgurances, l’Argentin - qui revenait de blessure après une petite alerte musculaire à une cuisse ramenée de Marseille (1-2) - a de son côté enchainé une nouvelle prestation en demi-teinte. Crédité d’un 4 par notre rédaction et très loin de la détermination affichée lors du Mondial remporté au Qatar avec l’Albiceleste, le septuple Ballon d’Or, coupable de 18 pertes de balle soit le plus haut total de ce 8e de finale, a bien tenté quelques percées dans le cœur du jeu. Sans jamais parvenir à déséquilibrer, totalement, le bloc bavarois.

À lire

PSG - Bayern Munich : les notes du match

Messi et Neymar n’y sont plus !

Parfois tête basse et trop souvent espérée dans le repli défensif, Messi a finalement retrouvé quelques couleurs après l’entrée en jeu de Kylian Mbappé mais il a fallu attendre la 84e minute pour qu’il soit en position intéressante de frappe. Un constat similaire concernant Neymar, lui aussi noté 4. Alors qu’il aurait dû être l’un des piliers de ce collectif, Neymar a livré une prestation très faible. Sans idée, sans créativité, il a certes touché 9 fois le ballon dans la surface adverse mais ne s’est jamais montré dangereux. Très rapidement agacé par les décisions de l’arbitre de cette rencontre, Michael Oliver, le Brésilien de 31 ans - qui n’a pas manqué de se chauffer à plusieurs reprises avec Benjamin Pavard, exclu en fin de match - a presque tout manqué face aux Bavarois. Incapable de faire la différence grâce à ses dribbles, à contre-temps, trop peu inspiré dans ses choix et souvent battu dans le duel, l’ancien attaquant du Barça a fini par complètement déjouer. Une partition très décevante pour un joueur de ce calibre et un rendement de plus en plus questionnant.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier soulignait, à ce titre, l’apport de Kylian Mbappé au milieu des deux anciens coéquipiers du Barça. «On a eu 25-30 minutes assez intéressantes avec beaucoup plus de vitesse, de profondeur, de connexion entre les uns et les autres. Je suis repassé sur une organisation où les joueurs ont plus de repères. L’apport de Kylian et les associations avec Ney et Leo ont apporté», soulignait notamment l’ex-entraîneur des Aiglons. Un maigre lot de consolation pour les numéros 10 et 30 du club de la capitale, encore bien loin des attentes placées en eux pour un tel rendez-vous. Décevants sur le terrain, Neymar et Lionel Messi devraient malgré tout profiter de la profondeur et de la vitesse de Kylian Mbappé pour le match retour à Munich. En attendant - et c’est un fait rare pour être souligné - les deux stars parisiennes sont allés saluer les supporters parisiens derrière les buts en compagnie de leurs coéquipiers. Le début d’une réconciliation entre les différentes parties ? Pour cela, il faudra très certainement en montrer plus sur le terrain…