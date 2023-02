Ligue des Champions, PSG : Neymar répond aux critiques

Sa parole est rare. C’est pourquoi ses sorties médiatiques font généralement grand bruit, sans oublier le fait qu’il fait partie des grands joueurs et des stars du football. Ce lundi, en fin d’après-midi, Neymar Jr (31 ans), dont l’avenir est très incertain dans la capitale française, s’est présenté en conférence de presse avant le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (mardi, 21 heures). Alors évidemment, tous les yeux étaient rivés sur l’auditorium du Parc des Princes, le contexte délicat au Paris Saint-Germain, tant sportivement que l’ambiance en interne, amplifiant l’engouement du jour.

Neymar rassure sur son état de forme et accepte les critiques

En grande forme avant la Coupe du Monde 2022, Neymar a beaucoup plus de mal depuis son retour du Qatar. Les performances récentes de celui qui a aussi été suspendu et blessé depuis son retour en France ont fait l’objet de nombreuses critiques. Des critiques que le Brésilien comprend, assurant qu’il se sent bien et qu’il a confiance en lui. « Je me sens très bien, physiquement je suis bien, mentalement aussi, a d’abord lâché le n°10 auriverde. Certains matchs, les choses ne vont pas très bien, il y a aussi des matchs où vous voulez tout faire, mais ça n’arrive pas, ça fait partie du foot. Ça fait 15 ans que je suis pro, on sait comment ça se passe. Les critiques sont légitimes, chacun à son point de vue. Je le respecte. Je joue mon football, je fais le maximum pour le club et l’équipe et je le ferai jusqu’à la fin de la saison. »

Et "Ney" de poursuivre face aux journalistes, comme pour rassurer avant une grande soirée européenne. « J’ai beaucoup de confiance en moi. Depuis que je suis en Europe, j’ai toujours été au top. Je connais mes capacités et mes qualités. Je suis humble quand je dis ça. Nous sommes tous préparés pour ce choc, on est au courant de la difficulté. Mais nous avons une très bonne équipe pour faire un super match demain. » Si certains auraient peut-être cherché, ensuite, à esquiver habilement l’un des sujets bouillant du moment au PSG, Neymar a lui confirmé quelques tensions dans le vestiaire, tout en rappelant qu’il n’y avait rien d’alarmant.

« Ce n’est pas possible que tout ce qui se passe dans le vestiaire filtre », regrette Neymar

« Oui, c’est arrivé, on a eu une petite discussion, on n’était pas d’accord. Ça arrive. Ce n’était pas dans les mauvais termes, ça arrive tous les jours, mais je les aime tous. On continue ensemble, ça fait partie du foot, ce n’est pas que de l’amour et de l’amitié. Il y a le respect, mais des choses arrivent, on n’est pas tout le temps d’accord. Ce sont des discussions pour améliorer l’effectif, le dialogue, nos matchs. Nos dernières performances ne sont pas très bonnes, on n’est pas habitués à perdre. Donc les discussions sont là et ça fait partie du processus pour améliorer notre effectif. »

Pour conclure, Neymar en a profité pour pousser un sacré coup de gueule contre les "taupes" en interne. « Ça nous a beaucoup aidé (ces discussions), on commence à connaître la mentalité de chacun, a-t-il rappelé. C’est comme ça, un vestiaire. Des vérités sortent dans la presse, mais parfois, il y a des mensonges. C’est ma 6e saison ici, c’est compliqué, il y a des rumeurs qui sortent dans des moments clés de la saison. Je ne sais pas ce que je dois faire, je suis au club, je ne suis pas responsable de ça. Ce n’est pas possible que tout ce qui se passe dans le vestiaire filtre. C’est triste. Il y a des sujets qui doivent rester chez nous. C’est le quotidien, vous luttez ensemble pour un même objectif. » Une mise au point qui a le mérite d’être clair pour un Neymar désormais en mission pour aider le PSG à éliminer le Bayern en C1.

