Ligue des Champions : le PSG s’incline face au Bayern

Un 8e de finale aussi attendu que redouté. Après ses déconvenues des dernières semaines, surtout contre l’OM et Monaco, le PSG recevait cette fois le Bayern Munich sans Kylian Mbappé au coup d’envoi, mais bien présent sur la feuille de match. Certes, le Français ne s’échauffait même pas, preuve sans doute qu’il a mis son physique en péril pour être présent ce soir au Parc des Princes. Galtier optait pour un 4-4-2 à plat avec le jeune Zaïre-Emery dans l’entrejeu ou encore Soler, en soutien du duo Messi-Neymar. Derrière, c’est Ramos qui était associé à Marquinhos en défense centrale. Une charnière qui allait rapidement être mise à contribution. Dès le départ, le bloc parisien laissait l’initiative à son adversaire. Les joueurs de la capitale densifiaient l’axe pour laisser les côtés assez libres, une tactique risquée, surtout pour les latéraux. Hakimi a d’ailleurs eu beaucoup de mal à contrôler Coman sur le côté droit. Malgré ce pépin finalement pas si pénalisant que cela, Paris faisait le dos rond, repoussant les nombreux centres des pistons bavarois. Et quand les ballons étaient mal repoussés dans l’axe, c’est Donnarumma qui restait vigilant sur ce tir de Kimmich (43e). Le dernier coup-franc tiré directement par Messi dans le mur ne changeait rien non plus. Ce fut l’unique tir parisien en cette première période (contre 10 en faveur du Bayern) qui s’achevait sur un triste spectacle. Même les Allemands n’ont pas brillé.

Ça n’avait pas échappé à Nagelsmann non plus qui sortait Cancelo pour Davies, quand Galtier faisait entrer Kimpembe à la place d’un Hakimi franchement décevant, et passer à une défense à trois. Ces réorganisations tactiques profitaient un peu plus au Bayern. Malgré un retour plus conquérant des Franciliens, Nuno Mendes oubliait complètement Coman, qui ajustait Donnarumma d’une reprise du plat du pied (0-1, 53e). C’est aussi le moment choisi par Galtier pour faire entrer Mbappé et Ruiz. Mené au score, il fallait prendre des risques. Sur cette ligne de crête, Donnarumma jouait les sauveurs devant Choupo-Moting (62e et 63e) et Pavard (65e) mais le PSG montait en gamme. Il y avait d’abord cette percée de Mbappé côté gauche, barré par Sommer (73e), puis ce coup de tête de Marquinhos, dans les bras du gardien suisse (77e). Le Parc exultait même sur ce débordement de Nuno Mendes pour le centre parfait à destination de Mbappé, qui marquait. Sauf que l’arbitre refusait le but pour un très léger hors-jeu du Portugais. Le PSG n’abdiquait pas pour autant et continuer sa poussée. Cela venait encore depuis le côté gauche, et encore de Nuno Mendes. Son centre arrivait cette fois à Messi, dont la reprise plein axe était seulement déviée par la jambe de Pavard, alors que Sommer était battu (84e). Le portier était également tout heureux de voir Vitinha lui tirer dessus depuis l’entrée de la surface (86e). Puis, sur ce dernier raid, c’est Pavard qui séchait Messi devant la surface et laissait ses partenaires terminer à dix contre onze (90e+2). Le temps était trop court et le PSG s’incline 1-0 dans cette première manche.

