West Ham accélère sur Gaëtan Laborde

Auteur de seize buts et sept passes décisives la saison passée, le compère d'Andy Delort, qui se rapproche de plus en plus de Nice, vient d'être relancé par West Ham. Déjà intéressés lors du précédent marché, les Londoniens devront proposer autour de 15 M€ plus des bonus, s'ils veulent convaincre les dirigeants du MHSC.

Vendredi, Laurent Nicollin, le président de Montpellier déclarait dans les colonnes du Midi Libre avoir refusé une offre de Séville. «Sa proposition ne correspond pas, pour l'instant, à nos attentes». Mais, en fin de contrat juin 2023, l'attaquant héraultais ne sera pas retenu en cas d'offre convenable. Le buteur est d'ailleurs très tenté par le projet proposé par West Ham qui a accéléré dans le dossier ces dernières heures.