Bundesliga : Francfort coupe la chique au Bayer Leverkusen

Après la première victoire de la saison de Greuther Fürth contre l'Union Berlin (1-0), la quinzième journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche à 17h30 avec une affiche très alléchante entre le Bayer Leverkusen (3e, 27 pts) et l'Eintracht Francfort (12e, 18 pts). Au Waldstadion, les hommes d'Oliver Glasner restaient sur une défaite contre Hoffenheim (2-3) mais pouvaient réintégrer la première partie de tableau en cas de victoire. Sur le podium au coup d'envoi, le Bayer, sur une série de trois victoires consécutives en Bundesliga, espérait quant à lui dépasser le Borussia Dortmund, deuxième et tenu en échec à Bochum (1-1). Une rencontre qui démarrait d'ailleurs de la meilleure des manières pour les Pillendreher quand Schick ouvrait le score pour s'offrir son treizième but de la saison (0-1, 5e).

Homme fort de Leverkusen depuis le début de la saison, l'attaquant international tchèque (33 sélections, 17 buts) s'offrait même un doublé quelques instants plus tard sur penalty (0-2, 22e). Break en poche, les hommes de Gerardo Seonane se faisaient pourtant rejoindre dans la foulée et Tuta redonnait de l'espoir aux siens (1-2, 23e). Portés par ce retour au score, les locaux insistaient et étaient logiquement récompensés grâce à Lindström qui égalisait (2-2, 30e). Tenus en échec à la pause, les Pillendreher se faisaient même totalement renversés quand Ndicka permettait à Francfort de prendre l'avantage (3-2, 50e) avant que Jakic ne fasse le break (4-2, 66e). En toute fin de rencontre, Sow corsait même l'addition (5-2, 76e). Avec cette large victoire, Francfort, désormais neuvième, réintègre la première partie de tableau. De son côté, le Bayer reste sur le podium mais manque l'occasion de revenir sur le BvB.

