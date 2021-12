Bundesliga : Greuther Fürth s'offre une première victoire contre l'Union Berlin !

La quinzième journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche à 15h30 au Sportpark Ronhof avec une affiche entre Greuther Fürth (20e, 1 pt) et l'Union Berlin (6e, 23 pts). Un duel déséquilibré sur le papier au regard du début de saison cauchemardesque des locaux. Lanterne rouge et pire défense du championnat allemand avec 46 buts encaissés en 14 matches, Greuther Fürth se présentait avec un seul petit point (13 défaites, 1 match nul) et sortait d'une humiliation vécue sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-7). Et la tâche s'annonçait qui plus est ardue face à l'Union de Fer qui restait sur une victoire contre le RB Leipzig (2-1). Pourtant, les hommes de Stefan Leitl réalisaient une belle entame de match et tenaient largement tête aux Hommes en Fer.

La suite après cette publicité

Une solidité défensive inhabituelle qui permettait aux Trèfles de rentrer aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0) et d'espérer décrocher un deuxième point dans cet exercice 2021-2022. Au retour des vestiaires, Greuther Fürth se prenait même à rêver d'une première victoire en Bundesliga quand Nielsen ouvrait le score juste avant l'heure de jeu (1-0, 55e). Sous pression et malgré la possession de plus en plus à l'avantage des joueurs de Berlin, les Tréfles résistaient et créaient la sensation en signant leur premier succès de la saison ! Plus que jamais lanterne rouge malgré cette courte victoire (1-0), Greuther Fürth s'offre trois points précieux dans la course à un maintien qui semble désormais tenir du miracle. Mauvaise opération pour l'Union Berlin qui stagne à la 6e place et perd le contact avec le podium.

Le classement complet de Bundesliga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Greuther Fürth

Hier ist unsere Elf für das vorletzte Bundesliga-Heimspiel des Jahres!#kleeblatt #SGFFCU pic.twitter.com/etjC4piAEb — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) December 12, 2021

Le XI de l'Union Berlin