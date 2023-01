Les curieux dessous des premières heures de Dani Alves en prison

La suite après cette publicité

Vendredi, Dani Alves a été arrêté. Et pour cause, le Brésilien est accusé de viol sur une jeune femme de 23 ans dans un pub de Barcelone. Si la justice ne l’a pas encore déclaré coupable, les enquêteurs ont estimé que les incohérences dans son témoignage et certaines preuves accablantes ont justifié son entrée en prison, sans caution possible. D’autant plus que le témoignage de la victime serait plutôt cohérent, toujours aux yeux de la justice et des autorités. L’ancienne légende du Barça a passé sa première nuit en prison, et la presse locale en dit un peu plus.

Sport raconte ainsi comment se sont passées les premières heures du joueur de la Canarinha derrière les barreaux. Le journal catalan explique que son arrivée a été particulièrement attendue dans la prison de Brians I. Le joueur est arrivé en silence, sous le choc et visiblement abattu. Dès son arrivée, il a ainsi eu droit à l’habituelle séance de prise d’empreintes digitales et de photos, avant de rejoindre son dortoit.

Pas de traitement de faveur

Il n’a ainsi pas passé la nuit seul, puisque les autorités font toujours en sorte que les nouveaux arrivés soient accompagnés d’autres détenus pour des raisons de sécurité. Le lendemain, samedi, il a eu droit à plusieurs visites, à un entretien médical et un rendez-vous avec un psychologue de la prison, un juriste et un éducateur. La procédure habituelle pour tout nouveau prisonnier en somme, même si au vu de sa condition de joueur et donc de ses revenus conséquent, il n’a pas eu besoin de visite de l’assistante sociale.

Désormais, la direction du centre doit décider de quel module accueillera le Brésilien. Mais le quotidien dévoile que ça ne sera pas le grand luxe pour l’ancien du PSG, qui arrive dans une prison qui a besoin de travaux. Il y aurait notamment des problèmes d’eau chaude, des soucis avec les télévisions, des douches délabrées et beaucoup de tension entre détenus et employés. Autant dire que Dani Alves ne va pas vivre dans le luxe ces prochains mois/années…