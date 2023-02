LdC, PSG - Bayern : les mots forts de Neymar

La suite après cette publicité

C’était le petit événement du jour, Neymar Jr (31 ans) s’est présenté en conférence de presse aux côtés de Christophe Galtier, avant le choc PSG - Bayern en 8e de finale de la Ligue des Champions. L’occasion pour l’international brésilien de répondre aux nombreuses critiques du moment, mais aussi, évidemment, d’évoquer le duel face au Rekordmeister. « J’aime bien jouer ces grands matchs, face aux grands joueurs et aux grandes équipes. Ce sont dans ces moments où on doit apparaître. Nous savons que demain (mardi), ça sera difficile, c’est un très grand club avec des excellents joueurs, mais on travaille pour faire un excellent match demain », a d’abord lâché le n°10 parisien. Et Neymar, après avoir tenté d’expliquer le coup de moins bien du PSG, d’envoyer un message fort à la concurrence.

« Je n’ai pas d’explication pour ces faits. Ça arrive à tous les clubs, on est en difficulté. On doit être uni, concentré et travailler pour améliorer la situation. C’est bien que ça arrive maintenant, ça permet de mieux se préparer pour la fin de saison. On parle très souvent de ce match entre nous dans le vestiaire. On sait qu’il y a quelques failles, mais je suis sûr qu’on va voir la meilleure version de nous-même. Chaque match a son histoire. Notre plus grand objectif, c’est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c’est comme la Coupe du Monde. La moindre erreur se paye cash. C’est la plus grande compétition du monde après la Coupe du Monde. On connaît les difficultés, on essaye d’éviter ces situations difficiles. On n’est pas là pour se promener, on est là pour travailler et pour gagner tous les titres. La Coupe de France (élimination à Marseille, NLDR), c’est une blessure, ça fait mal. Nous saurons ce que nous devons faire demain. »

