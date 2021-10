Match des héros : le savoureux échange entre Bengous et JPP

La suite après cette publicité

Ce mercredi, c'était ambiance de gala à l'Orange Vélodrome. En effet, pour l'UNICEF et la fondation Didier Drogba, de nombreuses stars avaient rendez-vous dans l'enceinte phocéenne. Teddy Riner, Pierre Gasly, JUL, Drogba, Cissé, Tony Parker, Abidal et Ricardo Carvalho étaient donc présents. Mais avant la rencontre qui s'est terminée sur le score de 7 buts à 4 en faveur des anciens de l'OM, Wenger, Giuly, Parker, Drogba, Papin et Bengous s'étaient présentés en conférence de presse. Ces deux derniers, respectivement coach et adjoint se sont régalés.