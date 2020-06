FC Barcelone : Samuel Eto'o demande de la reconnaissance pour Luis Suarez

Blessé depuis le mois de janvier, Luis Suarez devrait faire son grand retour samedi contre Majorque (22h). L'Uruguayen aura alors hâte de prouver qu'il est toujours autant important à la pointe de l'attaque barcelonaise. Ces derniers mois, il ne s'est certainement pas passé un jour sans que la presse espagnole envoie Lautaro Martinez chez les Blaugranas. Une possible arrivée de l'attaquant intériste aurait pour but d'épauler Luis Suarez mais également de préparer son départ.

Face à ces rumeurs incessantes, Samuel Eto'o a pris la parole. L'ancien attaquant blaugrana demande de la reconnaissance pour Luis Suarez, qui a tant fait pour le club. Il en a fait part dans le programme Tot Costa de la Catalunya Radio. « Luis est toujours Luis, il est l'un des meilleurs joueurs du monde dans sa position. Lautaro se porte très bien , mais les gens ont tendance à oublier l'histoire récente. Luis a écrit l'histoire du Barça et du football et nous devons l'admettre. Cela ne signifie pas que de nouveaux joueurs ne doivent pas être recrutés, mais il ne faut pas oublier les grands », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Entre légendes, on se comprend.