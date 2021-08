Pass sanitaire : des ultras de l'ASSE vont boycotter le retour de la Ligue 1

La reprise de la Ligue 1, le week-end prochain, ne fait pas que des heureux. Si certains fans se réjouissent de pouvoir revenir dans les stades, même en nombre restreint, afin de supporter haut et fort leur équipe, d'autres ont du mal à digérer la mise en place du Pass sanitaire pour assister à des rencontres sportives. C'est le cas d'une partie des ultras de l'AS Saint-Étienne. Les Green Angels, l'un des deux groupes de supporters des Verts, n'ont en effet pas l'intention de venir encourager les joueurs de Claude Puel à Geoffroy-Guichard ce dimanche contre le FC Lorient (15h).

S'ils précisent n'être ni pro ou anti-vaccins, ils s'interrogent notamment sur «l'absence totale de contrôle des données collectées dans le cadre de la présentation du Pass sanitaire». De plus, ceux qui font habituellement entendre leur voix dans le kop sud de l'enceinte stéphanoise regrettent les décisions en leur défaveur ces dernières années émises par les différentes préfectures. «Nous ne fermons par ailleurs aucune porte à un retour au stade et restons attentifs à l'évolution des situations sanitaires et sécuritaires», précise le communiqué des Green Angels. Les ultras de Montpellier ont également indiqué être prêts à boycotter la Mosson récemment.