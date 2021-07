Covid-19 : les Ultras montpelliérains prêts à boycotter La Mosson

Alors que Montpellier accueille l'Olympique de Marseille pour la reprise du championnat de France, prévue le 8 août prochain, le stade de la Mosson sera-t-il principalement rempli de supporters marseillais ? Une question de plus en plus légitime au regard du dernier communiqué publié par La Butte Paillade 1991 et Armata Ultras 2002, deux groupes de supporters montpelliérains.

La suite après cette publicité

Par réaction à l'instauration du passe sanitaire pour l'accès aux stade de Ligue 1, ces deux collectifs auraient ainsi l'intention de boycotter les matches de leur équipe suite aux récentes décisions gouvernementales. Si la tribune Heidelberg, là où ils se retrouvent habituellement, devrait donc rester déserte, le communiqué précise qu'ils seront cependant bien présents aux abords du stade.