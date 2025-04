LdC, PSG : la promesse de Vitinha avant de retrouver Arsenal

Surclassé par Arsenal lors de la phase de ligue, le Paris Saint-Germain s’apprête à retrouver les Gunners dans le cadre du dernier carré de la Ligue des Champions, ce mardi à l’Emirates Stadium. Présent en conférence de presse avant ce choc, Vitinha a cependant assuré que le visage du PSG avait changé et que les débats seraient différents. «C’est forcément un match différent, à ce stade de la compétition. On va tout faire pour avoir un résultat différent. On ne va pas tout changer à notre façon de jouer, mais bien sûr qu’on va faire des choses différentes pour gagner demain. On va être à 1000% pour ce match».

Et d’ajouter : «on ne va pas penser à Nantes ou à Nice et nos deux contre-performances. On ne peut plus changer ça, c’est derrière nous, on est concentrés sur ce match. On a beaucoup évolué par rapport à fin octobre et notre défaite, nous ne sommes plus la même équipe. C’est important de garder la tête froide, de rester concentrés. C’est un aspect très important dans ce type de matchs avec la pression qu’il y a. Je suis sûr que si l’on donne tout ce qu’on a, on pourra sortir avec la tête haute et avec fierté, et j’espère que ce sera avec la qualification. On promet à nos supporters que l’on va tout donner». Arsenal est prévenu.