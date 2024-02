AC Milan - Rennes : les compositions officielles

Après deux intenses soirées de Ligue des Champions, place à la Ligue Europa sur Foot Mercato ! L’AC Milan accueille ce jeudi, à San Siro, le Stade Rennais dans le cadre des barrages aller de la compétition. Une rencontre très attendue qui verra s’affronter deux formations en grande forme dans leur championnat respectif, mais qui n’ont pas connu le même parcours cette saison sur la scène européenne. Et pour cause, malgré des prestations honorables au sein d’un groupe relevé en C1 (Newcastle, PSG, Dortmund), l’AC Milan n’a pas validé son ticket pour les 8èmes de finale de Ligue des Champions (3e, 8pts). Reversés ainsi en C3, les Rossoneri apparaissent désormais comme l’un des favoris à la victoire finale et seront déterminés à faire bonne figure devant leur public dans ce duel aller. Présent dans le groupe D de cette Ligue Europa, le Stade Rennais a de son côté assuré sa qualification en terminant à la seconde place du classement suite à une défaite concédée à domicile contre Villarreal lors de l’ultime journée (2-3). Tournant à plein régime depuis la nomination de Julien Stephan, les Bretons veulent créer l’exploit à une semaine d’un match retour qui s’annonce électrique au Roazhon Park.

Cette rencontre sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h. Pour ce barrage aller de Ligue Europa, Stefano Pioli mise sur la continuité en maintenant sa confiance en ses hommes forts des dernières rencontres. Dans son traditionnel schéma articulé en 4-2-3-1, le technicien transalpin a en effet décidé de titulariser l’inusable Olivier Giroud en pointe. Ce dernier sera soutenu sur le front de l’attaque par Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek et Rafael Leao. Tijjani Reijnders et Yunus Musah sont reconduits au milieu, devant une défense composée d’Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Simon Kjaer et Théo Hernandez. Concernant la composition du Stade Rennais, Julien Stephan ne change pas ses plans et aligne un système de jeu en 4-4-2, articulé autour d’une attaque composée d’Arnaud Kalimuendo et Martin Terrier. Benjamin Bourigeaud, Baptiste Santamaria, Azor Matusiwa et Désiré Doué composent l’entrejeu, tandis que Guela Doué, Warmed Omari, Arthur Theate et Adrien Truffert sont titulaires en défense.

Composition des équipes :

AC Milan : Maignan - Florenzi, Kjaer, Gabbia, Hernandez - Musah, Reijnders - Pulisic, Loftus-Cheek, Leao - Giroud.

Rennes : Mandanda - G. Doué, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, D. Doué - Kalimuendo, Terrier.