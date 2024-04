Scandale en Argentine pour le match River Plate-Boca Juniors

Dimanche, River Plate accueillait Boca Juniors lors du Superclásico en Argentine. Cette rencontre ne s’est pas déroulée sans embûches, avec un scandale qui a retourné la presse sud-américaine. Comme le rapporte Olé, alors que le match était à 1-1, River Plate a eu une occasion amenant un litige, avec un but qui a été refusé car le ballon n’est pas entièrement entré selon l’arbitre. Un scénario rappelant celui du Clasico entre Barcelone et le Real Madrid dimanche soir.

La suite après cette publicité

Ignacio Villarroel, vice-président de River Plate, a donné son avis sur la situation. «Pour moi, il ne fait aucun doute que le but est entré, mais la VAR, sans aucun outil scientifique ou technique, a décidé qu’il n’était pas entré et a rectifié le but accordé par Yael Falcón Pérez», a-t-il commenté. Si le club Xeneize a battu les Millonarios (3-2), il s’agit d’un nouveau dossier à gérer pour le foot argentin…