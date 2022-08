OL : Alexandre Lacazette dévoile les coulisses de son retour

Déjà buteur la semaine passée lors de la victoire face à Ajaccio (2-1), Alexandre Lacazette vit un retour idyllique avec son club formateur. Dans une interview accordée au site de la Ligue 1, l'attaquant international français de 31 ans (16 sélections/3 buts) a expliqué son choix de revenir à l'OL et explique comment Jean-Michel Aulas a su le convaincre : « J'ai rencontré le président [Jean-Michel Aulas] et [le directeur général] Vincent Ponsot en mars, et à partir de là, j'ai vraiment ressenti une envie de leur part. Honnêtement, ils ont appelé mon agent toutes les semaines. Je voulais prendre mon temps et finir la saison, être professionnel par rapport à mon ancien club. Et puis j'ai vu plusieurs offres. Vraiment, c'est le projet et l'envie qu'ils avaient, le fait qu'ils croyaient en moi, qui ont fait basculer le solde. J'ai ressenti leur désir dès le mois de mars. Et c'est quelque chose qui m'a un peu manqué ces dernières années : ce sentiment d'être désiré, un peu d'amour envers un joueur. »

L'ancien Gunners avait quitté l'OL en 2017 pour rejoindre Arsenal contre une somme de 53 millions d'euros. Avec 101 buts à son compteur en 204 matchs de Ligue 1, Alexandre Lacazette est le 3ème meilleur buteur en activité dans le championnat de France derrière Wissam Ben Yedder (126) et Kylian Mbappé (136). Et toutes compétitions confondues avec les Gones, il a disputé 275 matchs pour 130 buts et 44 passes décisives.