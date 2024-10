Affaire Mbappé : la nouvelle mise en garde de l’avocate de Kylian Mbappé

L’affaire Mbappé fait des ravages. Alors que le Paris Saint-Germain suit de près l’évolution de ce dossier après avoir été mis indirectement en cause par le joueur, le Real Madrid se méfie du club de la capitale. Pendant ce temps-là, le Bondynois reste silencieux sur cette affaire. Et selon son avocate, Me Marie-Alix Canu-Bernard, il n’est pas près de parler.

«Il garde la primauté de ses explications, le cas échéant, à la justice suédoise», a déclaré son avocate à l’AFP, avant d’ajouter qu’elle dénonçait «fermement les allégations des médias laissant entendre que Kylian Mbappé s’est exprimé sur le déroulé de son voyage à Stockholm».