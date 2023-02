Benoît Cheyrou encense l’OM et Igor Tudor

La suite après cette publicité

La saison vibrante de l’OM n’échappe à personne, pas même aux dirigeants de l’OL. Actuellement deuxième de Ligue 1 et toujours engagé en Coupe de France, après avoir éliminé le PSG en 1/8 de finale (2-1, le 8 février), le club phocéen impressionne par son style de jeu énergivore et par la régularité qu’il affiche depuis plusieurs semaines. Dans un entretien accordé au Phocéen, Benoit Cheyrou, ancien joueur de Marseille et consultant sur Prime Video, a loué le travail effectué par Igor Tudor.

«Sur ce que je vois, c’est-à-dire le turnover, l’intégration des nouvelles recrues, la façon de jouer, l’adhésion des joueurs au système et aux efforts demandés par l’entraîneur, cette équipe olympienne peut viser très haut. Malgré les absences ou les blessures, on ne sent pas que le niveau baisse. Je n’ai qu’une seule interrogation. Les joueurs peuvent-ils mettre la même intensité dans tous les matches jusqu’à la fin de la saison? C’est tellement impressionnant… », a exprimé l’ancien joueur de Liverpool. Nouvel élément de réponse ce dimanche face à Toulouse (20h45).

