PSG : Kylian Mbappé et Luis Enrique se sont parlé

Depuis qu’il a annoncé son départ du PSG à ses coéquipiers, la donne a changé pour Kylian Mbappé dans la capitale. Alors que Luis Enrique n’est pas du genre à privilégier des décisions politiques sur ses propres opinions, le technicien espagnol mène la vie dure à KM7. Remplaçant face à Nantes il y a quelques semaines, l’attaquant de 25 ans a, par la suite, été remplacé à la 67e minute contre Rennes avant d’être sorti à la pause contre Monaco ce vendredi. Une situation qui a de quoi faire jaser et qui suit une logique mise en place depuis plusieurs semaines par le technicien espagnol comme nous vous le révélions ce samedi en exclusivité. De leur côté, nos confrères de RMC Sport nous indique que les deux hommes ont eu une franche discussion ce samedi au camp d’entraînement du Paris Saint-Germain.

Pour l’ancien sélectionneur de l’Espagne, cette discussion aura servi à expliquer les raisons de la nouvelle gestion de KM7 avec l’intéressé. D’après nos confrères, Luis Enrique considère est différent depuis la rencontre face à Brest le 7 février dernier et la grosse semelle de Lilian Brassier pourrait être l’une des raisons de ce changement. Désireux de préparer l’avenir sans son numéro 7, le technicien ibérique sait que cela est plus facile de le faire à travers les rencontres de Ligue 1 alors que la gestion de Kylian Mbappé devrait être différente en Ligue des Champions d’après RMC. L’Equipe affirme de son côté que Luis Enrique savait qu’il n’avait pas donné assez d’explications à son joueur sur sa drôle de gestion. En tout cas, la discussion, demandée par le champion du monde 2018, s’est passé dans un climat cordial et les quelques tensions seraient apaisées selon les indiscrétions de nos confrères.