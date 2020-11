Ligue 1 : l'AS Saint-Etienne coule à Brest et poursuit sa série calamiteuse

Suite de la 11e journée de Ligue 1 ce samedi avec cette rencontre entre le Stade Brestois 29 (13e, 12 points) et l'AS Saint-Etienne (15e, 10 pts) au Stade Francis-Le Blé. Si les Brestois avaient réagi avant la trêve en disposant du LOSC (3-2), les Verts restaient eux sur six défaites de rang... Une réaction était donc attendue. Pour ce faire, Claude Puel alignait un 4-4-2 à plat avec un duo Abi-Bouanga devant et surtout la première apparition de Boudebouz cette saison (il avait rejoué en amical la semaine passée). Côté brestois, Olivier Dall'Oglio optait pour le même schéma tactique.

Et dans le Finistère, les Verts ont pris la tempête, surtout en première période ! Alors qu'ils mettaient en place un pressing haut, les visiteurs se faisaient surprendre rapidement par Honorat, auteur d'un magnifique tir en lucarne (7e, 1-0). Les Brestois prenaient les choses en main et Cardona passait proche du but du break (10e), qui arrivait finalement une dizaine de minutes plus tard. Sur un corner de Faivre, Duverne catapultait le cuir au fond des filets d'un coup de tête puissant (23e, 2-0). Les hommes de Claude Puel se retrouvaient déjà dos au mur mais Camara relançait son équipe après la demi-heure de jeu (31e, 2-1). Cependant, les Verts n'avaient pas le temps de profiter de ce but.

Le SB29 efficace en première période

Seulement deux minutes plus tard, Cardona trouvait lui aussi le chemin des filets sur un magnifique centre de Honorat (33e, 3-1). Une première période presque cauchemardesque pour les visiteurs, qui encaissaient un quatrième but de Mounié cette fois-ci (38e, 4-1). Avec quatre buts sur ses quatre tirs cadrés dans le premier acte, le SB29 menait donc largement à la pause avec cette belle efficacité. Pour relancer son équipe, Claude Puel lançait alors Abi, Gourna-Douath et Sissoko à la place de Nordin, Trauco et Debuchy. Des changements qui apportaient un peu de fraîcheur dans les rangs stéphanois et Nordin manquait de peu le cadre sur une occasion au second poteau (53e). Bourdebouz ne trouvait pas non plus le chemin des filets (67e), comme Honoat de l'autre côté (64e).

Poussifs, les Verts essayaient de relancer cette partie en marquant un deuxième but mais la mission échouait. Moulin continuait lui à sauver les meubles en captant une tentative de Faivre (72e). Les changements se multipliaient des deux côtés mais le score ne bougeait plus. Avec cette septième défaite d'affilée en championnat, le club du Forez coule encore un peu plus et ne compte que deux points d'avance sur la zone rouge, avant les autres rencontres du week-end. Le SB29, lui, grimpe provisoirement à la 12e place au classement.