Liverpool : la sortie forte de Virgil van Dijk sur son avenir

Virgil van Dijk va-t-il quitter Liverpool cet été ? Tout comme Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah, le défendeur de 33 ans sera en fin de contrat chez les Reds en juin prochain. Une situation qui ne le préoccupe pas plus que ça. Dans un extrait d’une interview accordée à Amazon Prime Video, disponible en intégralité avant Liverpool-Leicester, l’international néerlandais a néanmoins témoigné tout son amour pour le club de la Mersey, avec qui il a tout remporté depuis 2018.

La suite après cette publicité

« J’aime le club et le club m’aime. J’aime les supporters, les supporters m’aiment et c’est une très bonne base pour réussir. À mon avis, je peux jouer encore trois ou quatre ans au plus haut niveau. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve », a indiqué van Dijk, capitaine de l’actuel leader de Premier League.