Tottenham : Jose Mourinho attend plus de Tanguy Ndombélé

Tanguy Ndombélé retrouve des couleurs. Après une première saison compliquée, le milieu de terrain français retrouve un rôle sous les ordres de Jose Mourinho. Titulaire lors de 7 des 10 matchs auxquels il a participé (2 buts), l'ancien Lyonnais s'impose petit à petit et parvient à exprimer son talent. S'il revient bien, son entraîneur en réclame encore plus.

Avant le match d'Europa League face à Razgrad, le Special One s'est dit ravi du rendement de son joueur en conférence de presse, même s'« il peut mieux faire ». Et le Portugais a identifié le domaine où le joueur de 23 ans doit s'améliorer : « son potentiel est énorme. Physiquement, il peut progresser. Il doit pouvoir nous donner 90 minutes sans problème. Il est capable de plus que ce qu'il montre actuellement ».