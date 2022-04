Thomas Tuchel enrage contre l’absence des cinq changements en Premier League

En conférence de presse lundi avant le quart de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid ce mardi (21h), le coach de Chelsea Thomas Tuchel a expliqué que son équipe était « très désavantagée » par la décision de la Premier League de ne pas autoriser cinq changements par match cette saison. Pour l’entraîneur des champions d’Europe en titre l’absence de cette règle, qui est pourtant appliquée dans les autres grands championnats du continent, est un vrai handicap pour sa formation notamment sur le plan physique.

La suite après cette publicité

« Nous sommes confrontés à un énorme désavantage sur le plan physique parce que le Real Madrid a une année entière avec cinq changements et nous jouons la ligue la plus exigeante, nous jouons le plus de matchs tout au long de la saison et tout au long de 2022, donc ce n’est pas toujours facile de jouer un match physique » a expliqué le technicien allemand qui attend une prestation plus engagée qu'au match aller de la part de ses joueurs. La Premier League a récemment accepté d'appliquer la règle des cinq remplacements à partir de la saison prochaine.

Pour Real Madrid - Chelsea, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur la victoire 2-0 du Real Madrid et tentez de remporter 2240 € (cote à 11,20). (cotes soumises à variation)