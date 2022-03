La PL valide le passage à cinq changements

Après avoir été le seul des cinq grands championnats à ne pas changer ses trois changements durant la pandémie de Covid-19, la Premier League vient d'annoncer ce jeudi le passage à cinq substitutions sur trois salves, et ce à partir de la saison prochaine. Les clubs du championnat outre-Manche auront également la possibilité d'avoir neuf joueurs sur le banc au lieu des sept habituels.

«Les clubs ont accepté de modifier les règles relatives aux joueurs remplaçants. À partir de la saison prochaine, les clubs seront autorisés à utiliser cinq remplacements, à effectuer à trois reprises au cours d'un match, avec une possibilité supplémentaire à la mi-temps. Un total de neuf remplaçants peut être nommé sur la feuille de match», peut-on lire dans le communiqué de la Ligue.

Premier League Shareholders met today and discussed a range of matters.



Clubs agreed to change the rules relating to substitute players. From next season, clubs will be permitted to use five substitutions.



Full statement: https://t.co/Ub985Gl3Lj pic.twitter.com/T27WXiXbUM