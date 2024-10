Manchester United : Antony est porté disparu

Il y a déjà deux ans, Manchester United annonçait l’arrivée d’Antony. L’ailier brésilien sortait de belles saisons à l’Ajax Amsterdam et ressemblait à la bonne affaire de l’été. Mais comme souvent avec le club néerlandais, il fallait payer le prix fort pour s’offrir le joueur âgé de 22 ans à peine à l’époque. Les Red Devils, poussés par un Erik ten Hag qui le connaissait très bien, ont été les seuls à s’aligner sur les 100 millions d’euros réclamés. Deux ans après, il est l’heure de faire le bilan d’un sacré flop.

La suite après cette publicité

Après des débuts très compliqués, Antony espérait réussir à s’acclimater au championnat anglais. Mais à l’image de son équipe réputée pour faire sombrer quelques talents ces dernières années, le natif de São Paulo n’a pas su exister et a traversé les saisons tel un véritable fantôme. Après une première année à 47 matches (10 buts, 5 passes décisives), Antony a perdu la confiance de son staff et a enchaîné avec une saison suivante inexistante dans laquelle il n’a marqué que 3 petits buts (2 passes décisives) en 38 matches. Un flop décrié par la presse anglaise qui ne l’a jamais épargné et qui a souvent rappelé la somme colossale dépensée par la direction mancunienne.

À lire

José Mourinho se moque de Manchester City

Personne ne veut le récupérer

Une longue descente aux enfers pour le Brésilien qui continue de se poursuivre. Devenu logiquement un indésirable, on évoquait alors un départ logique pour se relancer. Mais son agent avait rapidement démonté la rumeur. « Je vois des rapports sur un potentiel départ en prêt. Le plan d’Antony est clair : Manchester United. Il veut rester, il se concentre uniquement sur ce club. Nous en avons déjà parlé avec le club. » Un choix qui n’a pas payé du tout. Au contraire. Cette saison, Antony a dégringolé dans la hiérarchie et passe même après le jeune international ivoirien Amad Diallo. Preuve de son déclassement, il n’a joué que 4 petits matches cette saison (1 titularisation en Carabao Cup, 49 minutes de jeu au total en PL et C3).

La suite après cette publicité

Selon les informations de la presse anglaise et notamment du Daily Mirror, Manchester United a même abandonné l’idée de le voir réussir en Angleterre. Le joueur a clairement été placé sur la liste des transferts et Erik ten Hag, qui l’appréciait, n’en veut plus. Problème, aucun club ne souhaite récupérer le joueur en transfert sec puisqu’il dispose d’un salaire XXL et que Manchester United ne voudra pas le brader. L’hypothèse la plus crédible reste donc un prêt en janvier prochain. Mais là encore, personne ne se bouscule. À tel point que l’entourage du joueur a sondé l’Ajax Amsterdam pour un potentiel retour. Le club néerlandais pourrait être tenté de le récupérer, mais uniquement en prêt. Un fiasco jusqu’au bout…