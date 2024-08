Jeux Olympiques : les mots forts des Bleuets après la défaite en finale

Quel match pour clôturer le tournoi de foot des Jeux Olympiques de Paris ! Ce vendredi, l’équipe de France de Thierry Henry avait l’occasion d’entrer dans l’histoire en glanant un deuxième succès sur la scène olympique après le sacre de la bande à Guy Lacombe en 1984. Auteurs d’un parcours sans-faute, les Bleus se sont pourtant inclinés face à leur cauchemar espagnol. Malgré une belle réaction après une première période totalement ratée, et au cours de laquelle la Roja a collé trois buts aux locaux, ces derniers ont encore encaissé deux buts en prolongations. Un dénouement cruel qui a cassé l’ambiance dans un Parc des Princes incandescent, ce vendredi (3-5).

Pourtant, tout n’est pas perdu, loin de là. Thierry Henry qui n’avait pas encore d’équipe complète il y a un mois, a décroché l’argent, pour la première fois depuis 40 ans, avec un groupe qui aura fait vibrer : «On s’est battus jusqu’à la fin. On a eu des moments de flottement, cela nous a coûté cher, comme le quatrième but. Une finale de fou, à l’arrivée, on est quand même médaillés, c’est incroyable. J’ai du mal à réaliser, mais c’est tout de même une belle histoire, on ne peut rien dire à cette équipe», a réagi le sélectionneur olympique, sur France 3.

La médaille d’argent apaise les peines françaises

Même son de cloche pour Désiré Doué. Auteur d’une entrée tant brouillonne que percutante, le Rennais a relativisé à l’issue de la rencontre au micro de France 2 : «c’est cruel, mais c’est le football. On s’est beaucoup donné dans la compétition, encore une fois ce soir. On a donné le maximum, on a peut-être manqué d’efficacité. Il y a la médaille, le coach l’a dit, c’est quelque chose d’historique. On est fiers de notre parcours, mais déçu d’avoir raté la dernière marche».

«Vu comme cela, avec une médaille à la fin, ça aura été beau. Mais on visait l’or, c’était une très belle aventure, je n’avais pas eu le maillot bleu depuis pas mal d’années, cela me procure du bonheur. On a eu ce trou, le match est terminé, il faut garder de belles images. On voulait rester dans l’histoire avec cette médaille d’or, mais il y a du positif aussi. La France était derrière nous, merci à eux», a ajouté, avec émotion, le capitaine Alexandre Lacazette. Médaillée d’argent après un scénario cruel, l’équipe de France olympique peut tout de même repartir la tête haute après cette belle épopée.