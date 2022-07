Amical : l'OL se rassure contre le Feyenoord

La gifle reçue contre Willem II avait particulièrement agacé Peter Bosz. À l'approche du début de saison contre Ajaccio, le 5 août prochain, l'OL ne rassurait pas dans sa préparation estivale et devait à tout prix réagir contre le Feyenoord Rotterdam, ce dimanche. Pour ce faire, le technicien néerlandais alignait une équipe qui devrait ressembler à un onze-type. Toujours en 4-3-3, Lepenant, en sentinelle, était épaulé par Reine-Adélaïde et Paquetá. Devant, Lacazette était accompagné par Tetê et Toko Ekambi en attaque.

Mieux techniquement, plus en rythme et surtout beaucoup mieux sur le plan athlétique, les Lyonnais rentraient bien dans cette rencontre en posant le pied sur le ballon et en maîtrisant le début de rencontre. Malgré quelques erreurs défensives, à l'image de cette perte de balle de Mendes dans sa surface (3e), l'OL se montrait convaincant et parvenait à ouvrir le score grâce à une belle frappe lointaine de Lacazette, avec l'aide du poteau gauche (1-0, 32e). Son deuxième but depuis son retour dans son club de cœur.

L'OL montre un plus beau visage

Avant la mi-temps, Reine-Adélaïde pouvait surgir sur un corner de Paquetá pour faire le break (2-0, 45e). Après cette première période lyonnaise plutôt réussie, où Gusto, Toko Ekambi, Lacazette et Tetê ont pu se mettre en valeur, le rythme retombait ensuite après la pause. Feyenoord pouvait même tenter d'inquiéter les Rhodaniens, mais Lopes se montrait vigilant après une reprise à bout portant de Danilo (68e). Lacazette croyait ensuite s'offrir un doublé, mais Tetê était signalé hors-jeu (70e).

Sans être parfait à l'issue d'une seconde période hachée et où la fatigue se sentait, l'OL a su montrer un visage plus convaincant avec des prestations sérieuses de ses meilleurs éléments et n'a pas encaissé de but. Avant de débuter la saison, les hommes de Bosz auront un dernier gros test à effectuer contre l'Inter Milan, le 30 juillet prochain.