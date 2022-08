L'Atalanta Bergame s'offre Rasmus Hojlund

L'Atalanta Bergame a officialisé ce samedi la signature du prometteur attaquant danois Rasmus Hojlund (19 ans), qui débarque en provenance de Sturm Graz contre 17 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Transféré de Copenhague à Sturm Graz l'hiver dernier contre 1,8 M€, Hojlund, âgé de 19 ans seulement, va donc poursuivre sa carrière en Italie.

C’è un nuovo supereroe nerazzurro in città!

Velkommen, Rasmus! ⚫️🔵



There’s a new superhero in #BergAMO!

Welcome, #Højlund! 👋🇩🇰#BenvenutoHøjlund #GoAtalantaGo pic.twitter.com/ak30CNWcqu