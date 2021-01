ASSE : Zamalek referme le dossier Mostafa Mohamed

« Toutes les parties sont d'accord, nous, le joueur et Zamalek, mais seuls le processus et la méthode de paiement posent problème. Il n'y a pas de club au monde qui paie l'intégralité de la transaction en cash. Aucun club anglais, espagnol, français ou italien ne le fait. Tous les joueurs qui ont été vendus de l'ASSE, nous en avons reçu l'argent par tranches. Je vous donne mon avis sur la méthode de négociation. Il n'y a pas de club au monde qui négocie à la manière de Zamalek et demande de payer le montant en cash. La personne chargée de gérer les négociations à l'heure actuelle est Roland Romeyer. » Bernard Caiazzo n'a pas manié la langue de bois au moment d'évoquer le dossier Mostafa Mohamed.

Alors que tout semblait bouclé pour accueillir l'attaquant égyptien du Zamalek, les dirigeants stéphanois se sont heurtés au désir du club égyptien de percevoir les 5 millions d'euros en un versement. L'ASSE qui avait laissé 48 heures au Zamalek pour répondre favorablement à son ultime offre (3 millions aujourd'hui, 2 millions dans un an, 3 millions de bonus et 20% sur la plus-value) doit rendre les armes dans ce dossier. En effet, le Zamalek a officialisé via un communiqué l'arrêt des négociations entre toutes les parties. L'AS Saint-Etienne va devoir se diriger vers un autre profil pour son attaque...