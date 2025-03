Carlo Ancelotti remet encore tout en question au Real Madrid !

Le Real Madrid l’a échappé belle, une fois de plus, mais le Real Madrid sera bien présent en quarts de finale de sa compétition fétiche. Une séance de tirs au but apocalyptique face aux voisins et aux ennemis de l’Atlético, avec ce penalty annulé à Julian Alvarez qui fait tant polémique depuis. Les Merengues ont donc évité un scénario catastrophe de peu…

Et il y en avait beaucoup qui jouaient gros hier du côté du Real Madrid. Kylian Mbappé par exemple, qui a encore livré une prestation médiocre, récoltant de nouvelles critiques dans la presse espagnole. Vinicius Jr lui aussi jouait gros, et nul doute que ce penalty raté en deuxième période aurait lui valoir une sacrée déferlante médiatique en cas d’élimination. Autre homme qui avait intérêt à ne pas se louper hier : Carlo Ancelotti. Ces derniers mois, l’Italien a encore été la cible de vives critiques en Espagne, à cause du jeu pratiqué par son équipe principalement.

Il a marqué des points

Alors que son avenir est assez flou et que le Real Madrid serait déjà en train de discuter avec Xabi Alonso, une élimination aurait probablement scellé son avenir. Sous contrat jusqu’en 2026, le tacticien aurait sans aucun doute été démis de ses fonctions en fin de saison. Mais comme l’indique Relevo, ce match au Metropolitano a tout changé. Désormais, en interne à Madrid, tout le monde est convaincu qu’il sera toujours l’entraîneur de la Casa Blanca la saison prochaine, pour sa dernière année de contrat. Il a sauvé son poste, et a, au passage, sauvé aussi la tête de plusieurs joueurs.

« C’est le meilleur entraîneur qu’on peut avoir », ont confié des dirigeants du club de la capitale au média espagnol. Dans le vestiaire, même s’il y a eu certaines frictions en première partie de saison, tout le monde semble apprécier l’entraîneur, et il fait clairement l’unanimité. Autant dire que Xabi Alonso risque de devoir attendre l’été 2026 pour s’asseoir sur le banc du Bernabéu…